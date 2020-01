„Mrozu” wystąpił przed tłumem fanów, którzy świetnie bawili się do znanych i tych najnowszych przebojów. Artysta zaprezentował utwory ze swojego najnowszego albumu „AURA”. Nie zabrakło znanych i lubianych „Jak nie my to kto”, czy „Nic do stracenia”. Koncert odbył się w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury 2020 w Pijani Głównej. Piosenkarz przekazała wszystkim pozytywną energię, pod koniec był czas na autografy i wspólne zdjęcia. Jako support zagrał Kamil Juszczyk