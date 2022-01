Krynica - Zdrój. Nowa placówka GOPR-u na Jaworzynie? Konkrety w tym roku

Na taki rozwój wydarzeń cieszy się naczelnik krynickiego GOPR Michał Słaboń. Obecna dyżurka znajdująca się na Jaworzynie Krynickiej jest bowiem nieużywana od ok. ośmiu lat. Z racji stanu i wieku nadaje się co najwyżej do rozbiórki.

– Cieszymy się, że coś drgnęło w tym kierunku. Jesienią ub. roku zwróciliśmy się z pismem do Pana marszałka, by gruntownie przebudować obecny budynek, który niestety z racji wieku i stanu w jakim się znajduje, nie nadaje się do użytku – przyznaje w rozmowie z "Gazetą Krakowską".