Krynica-Zdrój. Nowy Dom Zdrojowy przy deptaku niszczeje. Część przejścia pod tarasem wygrodzono taśmą, aby tynk nie spadł na turystów

Wizytówka uzdrowiska niszczeje

Budynek szybko zyskał popularność, jest to jedna z najsłynniejszych polskich budowli modernistycznych i nadal modne miejsce wypoczynku. W środku znajdują się oryginalne wnętrza, które nawiązują do stylu stosowanego na statkach. To m.in. ogromne, falowane lustra i charakterystyczne drzwi z okrągłymi przeszkleniami. Obiekt zachował klimat dawnych lat, jednak z zewnątrz nie wygląda już tak zachęcająco. Popękana elewacja, a nawet w niektórych miejscach mury, sypiący się tynk spod balkonów. Wygląda to koszmarnie, a obdrapane ściany kontrastują z tyle co wyremontowanym deptakiem.