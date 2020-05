Krynica-Zdrój. Od poniedziałku otwarcie hoteli i miejsc noclegowych. Czy to koniec izolatoriów? [ZDJĘCIA]

-Wysłałem do pana Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika prośbę o wydanie polecenia, by najpóźniej 3 maja br. przestały funkcjonować izolatoria dla chorych na COVID-19 zlokalizowane w Krynicy-Zdroju, zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu w Krakowie 20 kwietnia-ogłosił Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.

Po wypracowanym kompromisie dwa (z początkowo pięciu planowanych) izolatoria przeznaczone dla osób zarażonych koronawirusem miały funkcjonować w Krynicy-Zdroju i tylko do czasu, aż rząd ogłosi ponowne otwarcie hoteli i miejsc noclegowych. To dobra wiadomość dla mieszkańców uzdrowiska, bo takie ustalenia wchodzą w życie od poniedziałku.

- Utworzenie aż pięciu izolatoriów w małej miejscowości może wpłynąć negatywnie na jej wizerunek i spowodować, że turyści będą w przyszłości omijać nasze uzdrowisko - uznał wówczas Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju i natychmiast wysłał list do premiera Mateusza Morawieckiego oraz Piotra Ćwika, wojewody małopolskiego, w którym to wyraził obawy o skutki takiej decyzji nie tylko dla samej Krynicy, ale także sąsiedniej Muszyny.

- To bomba z opóźnionym zapłonem, która może położyć turystykę w naszym mieście - podsumowuje krynicki hotelarz. My również wysłaliśmy pytanie w sprawie likwidacji izolatoriów do rzecznika wojewody. Jak na razie ani burmistrz ani my nie dostaliśmy odpowiedzi.