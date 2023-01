Krynica-Zdrój pełna turystów. Takich tłumów na "sądeckich Krupówkach" dawno nie było Alicja Fałek

Zimowe ferie w Krynicy-Zdroju ściągnęły do sądeckiego uzdrowiska licznych turystów. W weekend nastąpiła wymiana turnusów, a gości, którzy wybrali Beskid Sądecki, by spędzić z dziećmi ferie, przybywa z każdym dniem. Branża turystyczna i gastronomiczna nie ma powodów by narzekać.