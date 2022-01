Krynica-Zdrój. Pięciogwiazdkowy Belmonte Hotel & Resort prawie gotowy. Kiedy otwarcie luksusowego obiektu w uzdrowisku? [ZDJĘCIA]

W Krynicy-Zdrój wybudowali pięciogwiazdkowy hotel

Belmonte Hotel & Resort powstał bezpośrednio przy stoku narciarskim, u podnóża Góry Krzyżowej. Otwarcie zaplanowano na kwiecień. Wybudowało go konsorcjum spółek Eiffage, należące do jednej z 10 największych Grup budowlanych w Europie. To pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w znanym sądeckim uzdrowisku.

Będzie liczył 254 pokoje, w tym apartamenty inwestycyjne oraz apartamenty premium. Goście będą mieli do dyspozycji m.in. restaurację, ski bar z tarasem widokowym, sale konferencyjne oraz strefy fitness i Wellness, a także spa z basenem. Obiekt znajduje się blisko centrum, obok stoku narciarskiego Henryk.