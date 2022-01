Krynica-Zdrój. Początek ferii, a uzdrowisko oblegane. Hotele z prawie pełnym obłożeniem, liczą na gości z Warszawy [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Krynica-Zdrój żyje nartami i zimą, ta w tym roku nie zawodzi. Do Małopolski zawitali turyści, jest ich dużo od początku sezonu narciarskiego, najbardziej widać to na stokach narciarskich oraz... po korkach. Szczególnie w porze obiadowej Krynica "stoi", bo większość wraca ze stacji narciarskich do obiektów noclegowych. Obłożenie w hotelach jest wysokie, ale prawdziwego oblężenia spodziewają się, kiedy na ferie przyjadą rodziny z odległych województw w tym z mazowieckiego.