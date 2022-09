Krynica-Zdrój. Pod Górą Parkową powstanie amfiteatr za prawie 20 milionów złotych. Cena za "prestiż uzdrowiska" wzrosła blisko dwukrotnie Joanna Mrozek

Amfiteatr na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju powstanie zgodnie z planem. Radni zgodzili się na zmiany wieloletniej prognozy finansowej i dołożenie kilku milionów do inwestycji. Koszt budowy wzrósł dwukrotnie, ale to jedyna szansa żeby inwestycja, która według burmistrza przyczyni się do wzrostu prestiżu uzdrowiska powstała.