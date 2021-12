Krynica - Zdrój. Policjanci mają nowy radiowóz. Kosztował 126 tys. złotych

Jak wyjaśnia Aneta Izworska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, oznakowany radiowóz będzie wykorzystywany przez mundurowych do służb patrolowych.

- Nowy radiowóz kosztował ponad 126 tys. złotych, zaś jego zakup był możliwy dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych gminy Krynica-Zdrój, która w połowie sfinansowała to przedsięwzięcie. Pozostała kwota pochodziła z budżetu policji -mówi.

Dwa tygodnie wcześniej nowy pojazd trafił również do policjantów ze Starego Sącza. Mowa tutaj o samochodzie marki volkswagen transporter wyprodukowanym w 2021 roku. Jego wartość wynosi ponad 200 tys. złotych, a na samochód złożyły się po połowie władze powiatu nowosądeckiego oraz samorządy gmin Stary Sącz, Łącko i Podegrodzie. Będzie on służyć do zadań prewencyjnych,