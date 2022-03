Krynica-Zdrój. Przy Czarnym Potoku powstanie plaża i miejsce do wypoczynku. To nowa atrakcja uzdrowiska, która będzie gotowa w wakacje

W Krynicy-Zdrój od kilku dni trwają prace przy Czarnym Potoku, które idą zgodnie z planem, były one niezbędne ze względów bezpieczeństwa mieszkańców. Potok przy większych opadach deszczu wylewał, to górska rzeka, która stanowi prawostronny dopływ do Kryniczanki. Praktycznie ukończone są już niecki zalewowe. To jednak nie wszystko, niedługo rozpoczną się prace polegające na urządzaniu miejsca rekreacji nad wodą, która ma być atrakcją dla mieszkańców i turystów.