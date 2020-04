Krynica-Zdrój. Przyłbice od Słotwin Arena trafią do szpitali

FLESZ - Lęk prowadzi do impulsywnych zakupów

-Przyłbice trafią do medyków i służb znajdujących się na terenie działania naszych spółek! -mówią właściciele środków narciarskich.

Sprzęt ochronny trafi do dwóch placówek w naszym regionie do szpitala w Krynicy Zdroju i szpitala w Limanowej oraz do innych szpitali w Cieszynie, w Wadowicach, Andrychowie, Rabce Zdrój, Szpital w Ostródzie oraz GOPR, pogotowie ratunkowe, straż pożarną, straż Miejską.