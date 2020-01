Krynica-Zdrój. Ratownicy GOPR interweniowali na górskich szlakach. Ratowali osoby ze złamaniami i urazem kręgosłupa

We wtorek, 21 stycznia po godzinie 14 kobieta doznała urazu na ścieżce w koronie drzew na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena. Ratownicy pełniący dyżur w ośrodku narciarskim ruszyli na pomoc. Zaopatrzyli złamaną rękę kobiety i przetransportowali ją do karetki GOPR, którą została następnie przewieziona do szpitala.

Natomiast w czwartek, 23 stycznia pomocy potrzebował mężczyzna z urazem nogi na szlaku prowadzącym na Górę Parkową. Mężczyzna po zaopatrzeniu został zwieziony do krynickiego szpitala.

W sobotę ratownicy pełniący służbę w RSR Piwniczna zostali poproszeni o pomoc pogotowiu w transporcie w trudnym terenie z jednego z Piwniczańskich Przysiółków.

W niedzielę ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Krynica zostali wezwani ponownie na Górę Parkową do nieprzytomnej turystki w rejonie polany Michasiowej. W trakcie działań ratowników poszkodowana odzyskała przytomność. Z urazem głowy i kręgosłupa lędźwiowego została przetransportowana do karetki pogotowia.