Krynica-Zdrój. "Reanimowali" stary tor saneczkowy dla podopiecznych Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Liczą na nowy obiekt za 100 mln zł

Kryniccy działacze nie przestali walczyć o wybudowanie nowego toru o parametrach olimpijskich. Wszyscy są zgodni, że to właśnie Krynica jest kolebkę sportu saneczkowego w Polsce i to tutaj powinien powstać tor z prawdziwego zdarzenia. To czy obiekt za blisko 100 milionów złotych zostanie wybudowany na Górze Iwonka jeszcze się okaże. Na to czekać dłużej nie chciało Krynickie Towarzystwo Hokejowe, w którym reaktywowana została sekcja saneczkowa.