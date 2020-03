Krynica-Zdrój. Sanatoria nie przyjmują już kuracjuszy, a urząd miasta działa inaczej

- W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju do spraw, które tego bezwzględnie wymagają - informuje Piotr Ryba i prosi również o załatwianie spraw, których charakter na to pozwala z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej (ugukry@ns.onet.pl) lub platformy e-PUAP.

Sanatoria na terenie uzdrowiska nie mogą przyjmować nowych kuracjuszy. Już od soboty 14 marca aż do odwołania, sanatoria w całym kraju zawieszają czasowo swoją działalność, związane jest to z decyzją jaką podjął Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzdrowisko tętniące życiem teraz opustoszało.Wszyscy, którzy rozpoczęli wcześniej pobyt w uzdrowisku, mogą go kontynuować lub wrócić do domu. Większość kuracjuszy postanowiło jednak pozostać w sanatoriach, ostatnie turnusy powinny zakończyć się za trzy tygodnie, podało TVP Kraków.