Krynica-Zdrój. Słynna figurka jamnika wróci do Parku Dukieta. Pięć lat temu zniknęła w tajemniczych okolicznościach

- On był od zawsze wpisany w krajobraz krynickiego deptaku, wszystkie dzieci, wszyscy rodzice i dziadkowie mieli przynajmniej jedno zdjęcie przy tym pomniku. Cieszymy się, że piesek wróci na swoje miejsce, teraz będzie chyba z jeszcze większym sentymentem odwiedzany, ale też zostanie otoczony aurą tajemniczości ze względu na historię związaną z jego zaginięciem i powrotem. To chyba będzie główny punkt fotograficzny - mówi "Gazecie Krakowskiej" Daniel Lisak, szef Krynickiej Organizacji Turystycznej.

Od lat do Lisaka docierały sygnały i pytania od turystów, ale w większości to mieszkańcy Krynicy-Zdroju zabiegali o jego powrót. Wielu z sentymentem patrzyło na pamiątkowe fotografie i zastanawiało się, co stało się z psem.