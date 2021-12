Krynica-Zdrój. Sylwester i święta w uzdrowisku w dobie pandemii. Hotel mają obłożenie, główną atrakcją zabawa na stokach

W uzdrowisku sezon w pełni

Krynia-Zdrój to jedno z najchętniej odwiedzanych uzdrowisko na Sądecczyźnie. Żyje nartami, Sylwestrem i zimą, a ta w tym roku nie zawodzi. Turyści po zeszłorocznym lockdownie powrócili na stoki i rezerwują noclegi. W tym roku przedsiębiorcy z uzdrowiska mogą liczyć na zimowy zarobek.

Ceny noclegów poszły nieco w górę, 20-30 proc. więcej niż przed pandemią. Ale to nie zniechęca turystów. Krynica wypada najlepiej spośród górskich kurortów. Od 31 grudnia do 2 stycznia stawka za dobę w Krynicy-Zdrój dla dwóch osób wynosi 640 zł. To jeden z najtańszych takich miejscowości na Sylwestra, drogo jest w Zakopanem, tam stawka za dobę to już ponad tysiąc złotych. O połowę taniej w uzdrowisku zapłacimy za pobyt podczas Świąt Bożego Narodzenia. Tu jednak jest mniej chętnych.