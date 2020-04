Krynica-Zdrój. Trwają prace przy przebudowie Polany Janówka za kilka milionów [ZDJĘCIA]

Polana Janówka, czyli skwer pomiędzy pomnikiem Nikifora, a Pijalnią Jana w Krynicy-Zdroju w końcu doczekał się przebudowy. Ruszyły prace związane z modernizacją tego miejsca, które ma stać się atrakcyjne dla mieszkańców. Wykonawca do tej pory przeprowadził już prace ziemne i przy pobliskim potoku oraz wymienił nawierzchnie alejek. Teraz buduje nowe pergole i atrakcje.

Miejsce rekreacji zmieni się nie do poznania.Całość ma nawiązywać do wyglądu tego miejsca z okresu dwudziestolecie międzywojennego. Remont polega na wymianie alejek, montażu stylowych latarni i ławek. Będzie więcej zieleni, a inne oblicze zyska plac przed pijalnią. Odnowiona zostanie również fontanna oraz mostek i koryto potoku Palenica.

To kolejna duża inwestycja w Krynicy-Zdroju, koszt odnowy Polany Janówka to ponad 6 mln zł.