Krynica-Zdrój. Trwają prace renowacyjne Polany Janówka

Od czerwca trwają prace renowacyjne Polany Janówka w Krynicy-Zdroju. Teren rekreacyjny znajdujący się w pobliżu stacji kolejki na Górę Parkową, pomnika Nikifora i Pijalni Jana zyska nowe oblicze. Wykonawca do tej pory wykonał już prace ziemne i przy pobliskim potoku oraz wymienił nawierzchnie alejek. Teraz buduje nowe pergole i atrakcje. Powstanie m.in. szklana tafla, po której będzie można przejść. Wiosną na trawnikach pojawią się kwiaty i krzewy. Remont ma potrwać do mają przyszłego roku, a koszt odnowy Polany Janówka to ponad 6 mln zł.