Krynica-Zdrój. Wizyty Jana Kiepury w uzdrowisku. W 1933 roku wybudował tu pensjonat „Patria", do którego wracał [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Jan Kiepura rozdaje autografy swym wielbicielom zebranym przed hotelem Patria. Z prawej widoczny ojciec artysty Franciszek Kiepura - 1935 rok Narodowe Archiwum Cyfrowe Zobacz galerię (15 zdjęć)

16 marca przypadła 120 rocznica urodzin wybitnego tenora Jana Kiepury. Chociaż urodził się w Sosnowcu, a pochowany jest na warszawskich Powązkach, to jednak miastem najbardziej kojarzonym z Kiepurą w Polsce jest Krynica-Zdrój. To tu w 1933 roku stanęła przy ul. Pułaskiego 35 jego luksusowa willa „Patria”, projektu Bohdana Pniewskiego. Śpiewak chciał w ten sposób wyrazić swoje przywiązanie do ojczyzny, za którą w czasie ciągłych, dalekich podróży zawsze tęsknił. W Krynicy-Zdroju od 1967 roku odbywa się również Festiwal im. Jana Kiepury. My zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, gdzie zgromadzonych jest wiele zdjęć dokumentujących wizyty tenora w perle uzdrowisk, czyli Krynicy.