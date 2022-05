Krynica-Zdrój. Wkrótce ruszą prace przy budowie amfiteatru pod Górą Parkową. Czy obiekt za 10 mln zł zostanie nową wizytówką uzdrowiska?

Do budowy obiektu wykorzystane będą materiały, takie jakich użyto budując Sydney Opera House. Zadaszona część ma nawiązywać do krynickich willi przy Bulwarach Dietla. Jak poinformował Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju w poniedziałek zostało wydane pozwolenie na budowę amfiteatru.

- Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na jego budowę, kosztorysy wskazują, że budowa może pochłonąć 12-13 milionów, ale zobaczymy co przyniesie nam przetarg. Jestem pewny, że będzie to kolejna wizytówka Krynicy-Zdroju - mówi nam burmistrz.