Krynica-Zdrój wybuduje na Górze Parkowej dwa pumptracki i trasę rowerową, z której skorzystają zawodnicy podczas Igrzysk Europejskich

Kolejne pieniądze dla Krynicy w ramach Igrzysk Europejskich

Z podpisanych umów jest ta na 19 mln zł na budowę amfiteatru i 16 mln zł na remont Hali Lodowej (Krynica Areny). Do końca listopada maja zostać podpisane kolejne na około 6-8 mln zł, dotyczące konkretnego wyposażenia obiektów. Oprócz infrastruktury sportowej miasto zainwestuje 25 mln zł z programu Polski Ład m.in. w budowę parkingu na kilkaset miejsc czy remonty ważnych ulic.

Jak podkreśla burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, to właśnie dzięki organizacji Igrzysk Europejskich w Krynicy-Zdroju także południowo-zachodni stok Góry Parkowej wiele zyska. Ma on być areną zmagań kolarzy MTB - to dyscyplina kolarstwa górskiego, polegająca na ściganiu się kolarzy na długiej, wytrzymałościowej trasie. To jednak nie wszystko. Burmistrz pochwalił się kolejną dotacją, która pozwoli na rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów.