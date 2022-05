Krynica-Zdrój. Z plaży nad Czarnym Potokiem będzie można korzystać od czerwca

Około 100 tys. zł kosztowało utworzenie nowego miejsca do rekreacji, jakiego jeszcze w Krynicy-Zdroju nie było. Pierwsza miejska plaża powstała przy orliku nad Czarnym Potokiem, który jest dopływem Kryniczanki.

- Piasek już jest na swoim miejscu, trawa rośnie, a dolny zbiornik będzie piętrzony w czerwcu – zapowiada Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - Do schodzenia do dolnego zbiornika będą służyły drabinki, natomiast do górnego głazy ułożone w naturalne stopnie.

Nowe miejsce do rekreacji wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu Czarnego Potoku. Ten zasilany przez wiele innych potoków spływających z Pasma Jaworzyny Krynickiej w okresach intensywnych opadów często wylewał. Stąd też pomysł na wybudowanie w korycie Czarnego Potoku niecek w formie basenu, które mają około 1,2 m.

We wakacje nad Czarnym Potokiem będzie można szukać ochłody i plażować. Z kolei jesienią i zimą będzie to miejsce idealne dla miłośników popularnego morsowania, czyli kąpieli w lodowatej wodzie.