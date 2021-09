Krynica-Zdrój. Zamieszanie wokół toru saneczkowego w uzdrowisku. Poseł Wicher uspokaja: Trwają rozmowy, trzeba złożyć wniosek

Sam Ryba nie bierze doniesień medialnych jako pewnik, uważa że jako samorząd Krynica w tym kierunku zrobiła bardzo dużo, od lat przygotowuje się do tej inwestycji i jest lepiej pod tym kątem przygotowana niż Dusznik Zdrój. Wskazuje np. nieuregulowaną tam kwestię wykupu gruntów.

- Mamy swój harmonogram prac, mamy studium uchwalone, za chwilę przystępujemy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, potem tworzenia projektu. Od początku było mówione, że to wieloletni etap. Wczytując się w szczegóły dotyczące Dusznik nie ma tak nic, co mogłoby wskazywać, że Krynica została z tego wykluczona. Myślę, że w najbliższym czasie się wiele wyjaśni - mówi w rozmowie z nami Ryba. - Porównując nasze przygotowania w stosunku do Dusznik to my jesteśmy do przodu jakieś trzy lata - tłumaczy.