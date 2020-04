Krynica-Zdrój. Zawodowy strażak drukuje ochronne przyłbice dla medyków. Wesprzyjmy jego inicjatywę

- Kiedy usłyszałem o pomyśle drukowania przyłbic ochronnych na drukarkach 3D postanowiłem charytatywnie włączyć się w tę akcję - mówi Sebastian Janczura. Wycinanie otworów i składanie już gotowych elementów odbywa się ręcznie, ale strażak ma nadzieję, że uda mu się nawiązać współpracę z drukarnią i wycinanie będzie odbywało się za pomocą laseru. Teraz do tego używa nożyczek i dziurkacza, poprawki wykonuje przy pomocy noża.

- To bardzo żmudny proces, zajmuje dużo czasu, samo drukowanie trwa kilka godzin. Dzisiaj zgłosił się do mnie jeden pan, który chce mi pomóc - mówi.

Przyłbice, w ramach możliwości technicznych i finansowych, strażak przekaże potrzebującym funkcjonariuszom i służbom medycznym. Koszt wyprodukowania jednej przyłbicy to ok. 4 zł. Cała 120 kilogramowa szpula materiału pet powinna wystarczyć na produkcję ok. 100 przyłbic.