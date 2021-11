Krynica-Zdrój/Tylicz. Stacje narciarskie rozpoczną sezon jeśli będzie mróz, może uda się to w tym tygodniu. Śnieg sypie cały czas[ZDJĘCIA]

Tak jak zapowiadali synoptycy w poniedziałek na Sądecczyźnie zaczął padać śnieg i natychmiast spowodował utrudnienia na drodze. W Krzyżówce tuż przed Krynicą-Zdrój doszło do kolizji, a na ośnieżonej drodze tworzyły się korki. Taka pogoda to raj dla narciarzy, którzy odliczają dni do otwarcia stoków. Jeśli temperatura spadnie poniżej zera, a mróz będzie się utrzymywał, to Master - Ski w Tyliczu otworzy się jeszcze w tym tygodniu.