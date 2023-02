Krynica Źródłem Kultury 2023. Kult rozgrzał publiczność w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju Alicja Fałek

Cykl koncertów Krynica Źródłem Kultury nie mógłby się odbyć bez występu Kazika Staszewskiego. To już niemal tradycja, że muzyk wraz ze swoim zespołem co roku gości na scenie Pijalni Głównej. Sobotni koncert do krynickiego uzdrowiska ściągnął tłumy wielbicieli Kazika i jego twórczości.