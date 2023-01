Krynica Źródłem Kultury 2023. Mrozu błyszczał na scenie Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju niczym złoto. Tłumy na koncercie

Mrozu, czyli kryjący się pod tym pseudonimem Łukasz Mróz, to kompozytor, który pochwalić może się wieloma muzycznymi nagrodami. W 2009 roku zadebiutował albumem "Miliony monet", ale to tak naprawdę 2014 rok i płyta "Rollercoaster" przyniosła mu prawdziwy sukces. Pokryła się ona platyną, a przebój "Nic do stracenia" był najczęściej granym utworem przez rozgłośnie radiowe. Kolejne krążki "Zew" i "Aura" uzyskały status złotych płyt, a "Złote bloki" z 2022 znów pokryła platyna.

Od tego czasu liczba fanów muzyka, który łączy łączy blues, soul i rock’and’roll, a także potrafi wypuścić przeboje do potańczenia i melancholijne ballady, tylko rosła. Nic więc dziwnego, że jego koncert w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju przyciągnął tłumy. Muzyk błyszczał na scenie niczym tytułowe złoto z jednego z największych przebojów jakie wydał. Publiczność razem z nim śpiewała nie tylko wspomniane już utwory ale także inne.