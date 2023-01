Krynica Źródłem Kultury 2023. Sara James rozgrzała publiczność w Pijalni Głównej. Młoda artystka przyciągnęła tłumy

Sara James w tym roku skończy dopiero 15 lat, a już może pochwalić się licznymi dokonaniami w branży muzycznej. Drogę do kariery otworzył jej udział w czwartej edycji programu TVP2 "The Voice Kids" w 2021 roku. Trafiła do drużyny Tomsona i Barona, którzy poprowadzili ją do finału. Widzowie natomiast oddali na nią najwięcej głosów dzięki czemu wygrała rywalizację. Jeszcze tego samego roku wzięła udział w programie "Szansa na Sukces", który wyłonił reprezentanta Polski w konkursie Eurowizja Junior. Przygotowany przez nią utwór "Somebody" najbardziej spodobał się jury oraz widzom, a młodziutka piosenkarka otrzymała bilet na Eurowizję.

Sara James dała się poznać międzynarodowej publiczności dzięki dotarciu do finału konkursu Eurowizja Junior, który w grudniu 2021 roku odbył się w Paryżu. Polska zaśpiewała swój singiel "Somebody" i zajęła drugie miejsce. Miesiąc wcześniej wydała minialbum zatytułowany "Jak co roku". Zaczęła się praca nad kolejnymi utworami, bo 15-latka nie tylko śpiewa ale też komponuje utwory utrzymane w popowej stylistyce. W międzyczasie koncertowała.