Krynica Źródłem Kultury 2023. Znamy gwiazdy, które wystąpią na scenie krynickiej Pijalni Głównej

Cykl Krynica Źródłem Kultury rozpocznie 20 stycznia (piątek) koncert Ani Dąbrowskiej, wokalistki znanej z takich przebojów jak: „Trudno mi się przyznać”, „Z Tobą nie umiem wygrać”, czy „Porady na zdrady”. To także ceniona kompozytorka, autorka tekstów i producentka, która na swoim koncie ma m.in. 9 Fryderyków. Dzień później zobaczyć i wysłuchać będzie można legendarnej grupy Dżem, która jak nikt inny potrafi łączyć rocka, bluesa, reggae i country. Stawali na jednej scenie z Rolling Stonesami, Claptonem, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, czy AC/DC. Ich przeboje: „Wehikuł czasu”, „Whiskey”, czy „Do kołyski” śpiewają kolejne pokolenia Polaków.

Drugi weekend rozpocznie swoim występem Mrozu, który łączy blues, soul i rock’and’roll. Zdobywca wielu muzycznych nagród, twórca przebojów: „Złoto” czy „Jak nie my to kto”. W Pijalni Głównej wystąpi 27 stycznia. Dzień później coś dla młodszej widowni, ale nie tylko. Sara James w 2021 roku wygrała czwartą edycję programu „The Voice Kids”. Potem reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Cały świat usłyszał o młodziutkiej Polsce dzięki jej udziałowi w amerykańskiej edycji programu „Mam Talent”, gdzie doszła aż do finału. W Krynicy z pewnością wykona eurowizyjny hit „Somebody”.