Kryniccy goprowcy ściągali z gór martwego grzybiarza

Nowy Sącz. Casting do filmu Macieja Bochniaka „Magnezja”

Reżyser Maciej Bochniak, prywatnie mąż sądeczanki, aktorki Joanny Kulig, we wrześniu będzie kręcił kilka ujęć do swojego nowego filmu na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Do obrazu zatytułowanego „Magnezja” poszukuje statystów i epizodystów. Będą dwa castingi w Nowy...