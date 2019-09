Około 300 osób wzięło pobiegło w Krynickiej Pętli im. Premiera Józefa Oleksego w ramach 10. TAURON Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju. Trasa licząca 15 km zainaugurowała uliczne zmagania festiwalu. Zawodnicy pobiegli z Krynicy do Tylicza, gdzie zawracali, żeby dotrzeć do metę na krynickim deptaku. Dwa razy musieli wybiec na przełęcz Roma, która liczy 705 m n.p.m. Dla wielu był to test przed niedzielnym KORAL Maratonem.