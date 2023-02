Krynickie stoki oblężone przez narciarzy. W miejscowym szpitalu mają ręce pełne roboty

Obłożenie na stacjach narciarskich jest ogromne. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego aż sześć na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę.

- To naprawdę sporo i dzięki temu, jeżeli tworzą się jakieś kolejki na wyciągi, to są one minimalne – zapewnia Daniel Lisak, kierownik biura Krynickiej Organizacji Turystycznej. - Przed nami jednak zimowe apogeum, bo ferie zaczyna m.in. Warszawa. To zawsze szczyt sezonu.