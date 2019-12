Kryniczanie od nowego roku za śmieci będą płacić według zużytej wody

Kryniccy radni przyjęli uchwałę, która zmienia sposób naliczania opłaty za odbiór śmieci. Aktualnie jest to 12 zł miesięcznie od zadeklarowanej osoby. Od stycznia opłata będzie naliczana od zużytej wody w danym gospodarstwie - 5 zł za kubik.

- Żaden system nie jest doskonały. Ale patrząc na turystyczny charakter Krynicy stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem naliczania opłat i uszczelnienia systemu będzie przyjęcie metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - Do tej pory mieliśmy od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo, ale to się nie sprawdziło. Nie mieliśmy narzędzi do weryfikowania tego ile osób faktycznie przebywa w lokalu.

Jak wyjaśnia burmistrz chodzi głównie o osoby, które nie przebywają stale w Krynicy, czyli mieszkańców weekendowych, czy apartamentowych, którzy przyjeżdżają w sezonie.