Kryzysowy home office, czyli jak pracować zdalnie? Oto 10 porad Radka Kobiałko, który robi to już od 20 lat

Oto co twierdzi praktyk:

Rady Radka na pewno pomogą wszystkim, którzy z racji sytuacji nadzwyczajnej muszą pracować z domu, a nigdy wcześniej tego nie robili. Dla wielu z nas jest to sytuacja zupełnie nowa, która zburzyła dotychczasowy rytm funkcjonowania między pracą, a domem. Niedoświadczeni zadają sobie wiele pytań: czy w domu należy urządzić biuro przypominające to prawdziwe. Czy rano, jak dotąd ubierać szpilki lub krawat, czy zostać w dresie? Jak oddzielić pracę od życia, aby nie zwariować.

Radek Kobiałko, to praktyk pracy w trybie home office. Jest reżyserem, scenarzystą, producentem telewizyjnym i ekspertem z dziedziny nowych mediów. Prowadzi również podcast „Radek Kobiałko Nadaje”, który warto śledzić. Znajdziecie w nim odcinki poświęcone pracy zdalnej.

Jeśli te rady wydają Ci się pomocne spróbuj je zastosować. Jeśli niektóre jeszcze Cię nie przekonały, przynajmniej przetestuj, może okaże się, że w praktyce naprawdę działają. I na koniec najważniejsze - wdrażając swoje zasady pracy zdalnej, warto je omówić z zespołem, z którym pracujesz. Oni też zastanawiają się, jak to robić najlepiej. Wspólny sposób pracy na pewno pomoże uzyskiwać lepsze efekty w całym zespole. Jeśli umówicie się, że po 17.00 nie przesyłamy już pomysłów na dzień następny, to niech wszyscy się do tego zastosują. Niech wiedzą, że informacja przesłana wieczorem jest tą naprawdę ważną, na którą powinni zareagować.

Powodzenia w tym trudnym czasie. I pamiętajcie, praca zdalna to też umiejętność, którą warto właśnie teraz trenować.

Zapraszamy również do podcastu Radka Kobiałki, w którym znajdziecie jeszcze więcej porad na temat pracy w kryzysowym home office.