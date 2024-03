Ks. Natanek z Grzechyni zapowiedział budowę seminarium, na które ogłosił zbiórkę. O jego planach nie wiedzą w urzędach. Kolejna samowola? Małgorzata Gleń

Suspendowany katolicki ksiądz Piotr Natanek w Grzechyni w Małopolsce ma kolejny pomysł - chce budować seminarium. Ogłosił to podczas swoich internetowych kazań i rozpoczął zbiórkę pieniędzy. Na ten temat nic nie wiedzą w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Czy będzie to kolejna samowola budowlana? Obecnie, na terenie "imperium ks. Natanka" są aż 42 obiekty, wobec których toczą się postępowania administracyjne i sądowe, a które to zostały postawione samowolnie, czyli bez zgód.