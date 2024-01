Ksiądz z Leluchowa nie zjawił się na porannej mszy. Zatroskani parafianie wezwali policję na plebanię. Ksiądz był nieprzytomny i... pijany

Leluchów leży u stóp góry Kraczonik oddalony ok. 10 km od Muszyny. W centrum na wzgórzu stoi cerkiew pw. św. Dymitra z 1861 roku. To parafia rzymskokatolicka Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. To właśnie obok budynku, po drugiej stronie ulicy znajduje się plebania, w której mieszka ksiądz. Miał odprawić w poniedziałek poranną mszę, ale nie zjawił się w kościele. Parafianie zaniepokoili się tym bardziej, że przy plebanii stał zaparkowany samochód, a ksiądz nie reagował na pukanie. Zawiadomili policje, pogotowie i straż pożarną. Wszystkie służby szybko przyjechały na miejsce zdarzenia.

W tej sprawie skierowaliśmy pytania do rzeczniczki Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

- Zdarzenie dot. zasłabnięcia mężczyzny, który został przewieziony do szpitala. Policjanci wspólnie ze strażakami interweniowali z uwagi na to, że drzwi do budynku, w którym przebywał były zamknięte i konieczne było siłowe otwarcie -mówi "Gazecie Krakowskiej" kom. Justyna Basiaga, rzeczniczka KMP w Nowym Sączu.