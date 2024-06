Kto powstrzyma ks. Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie

"Imperium" ks. Natanka - wielkie budowle, drogi i olbrzymi teren

"Imperium" ks. Natanka rozciąga się na wielu hektarach, w części położonych na terenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych "Dolina Skawicy". Główny wjazd jest w Grzechyni, tuż przy granicy z Zawoją. To wysoka brama, przez którą niewiele widać. To "niewiele" to kilka dużych budynków, jeden z nich - ze szkolonymi werandami - to prawdopodobnie siedziba suspendowanego księdza. W innych nocują pielgrzymi. Są tu też różne kaplice i inne budowle. Idąc wzdłuż publicznej drogi mija się wysokie płoty z kolejnymi wielkimi bramami i wielopiętrowe budynki. Głębiej są kolejne, niewidoczne z drogi budynki, które widać na zdjęciach satelitarnych.

- To naprawdę wygląda źle. Postępowanie Natanka sygnalizuje bowiem, że dotychczasowa bierność lub opieszałość organów administracji samorządowej, państwowej i prokuratury jest przez niego odczytywana jako zachęta do dalszych bezprawnych działań w terenie - mówi przedstawiciel sąsiadów suspendowanego księdza radca prawny Jan Mlekodaj, z krakowskiej kancelarii MBLegal.

Złożył on zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jeszcze w sierpniu 2022 roku. Prokuratura zajęła się tematem dopiero po odpowiednim postanowieniu sądu karnego z maja 2023 roku. Mimo to 7 marca 2024 roku postępowanie zostało umorzone. - Zażądaliśmy się na to się do Sądu Karnego w Suchej Beskidzkiej i czekamy na rozpatrzenie - mówi radca prawny.

W zawiadomieniu do prokuratury chodziło m.in. o masowe wycinanie i uszkadzanie drzew na terenie zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, przekopywanie i budowaniu tam przeróżnych obiektów. Przez to cierpi ściółka leśna i siedlisk zwierząt. Prawnik zaznacza, że nie można bagatelizować takich działań, bo one niszczą przyrodę bezpowrotnie - nie będzie dało się tych czynów odwrócić.