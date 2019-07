Które samorządy są najbogatsze w Małopolsce? Nie ma u nas krezusów

Pod względem zamożności województwo małopolskie up­la­sowało się na 9. miejscu (na 16 regionów) z kwotą 240,86 zł. Tym samym awansowało w zestawieniu o dwie pozycje. To tak naprawdę ogromny sukces, bo w rankingach za lata 2010-2016 zajmowało ostatnią pozycję. Od 2015 r. niezmiennie najzamożniejszym województwem w Polsce jest Mazowsze (420, 97 zł), za nim znalazł się Dolny Śląsk (301,49 zł) oraz Podkarpacie (274,11 zł). Stawkę zamyka woj. war­miń­sko-mazur­skie (227,16 zł), przed nim są Opolszczyzna (227,28 zł) i Łódzkie (232,22 zł).

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat - dochody każdego samorządu dzielone są przez liczbę ludności. Pod uwagę nie są brane dotacje celowe, wynik korygowany jest o kwotę przekazywaną innym samorządom w ramach tzw. ja­no­siko­wego. Do tego do faktycznie zebranych dochodów dodane zostały skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych.

Wśród miast wojewódzkich Kraków znalazł się na 5. miejscu (5605,84 zł). Tę pozycję zajmuje nieprzerwanie od 2016 r. Stawkę w tej kategorii otwiera Warszawa (7747,11 zł); przed Krakowem w rankingu są jeszcze Wrocław (5805,25 zł), Opole (5747,77 zł) oraz Gdańsk (5617,72 zł). Zestawienie zamykają Gorzów Wielkopolski (4183,47 zł), Toruń (4423,26 zł) oraz Bydgoszcz (4498,59 zł).

Najbogatszym miastem na prawach powiatu w Małopolsce jest Nowy Sącz, który równocześnie zajmuje 6. miejsce w Polsce (w 2017 r. było to miejsce 11.). Tam na mieszkańca przypada 5201,53 zł. Dużo brakuje mu jednak do zwycięzcy w tej kategorii, którym został Sopot (7494,71 zł). Trzecie - po Krakowie i Nowym Sączu - małopolskie miasto na prawach powiatu, czyli Tarnów, znalazł się na 13. pozycji z kwotą 4736,23 zł. Tarnów odnotował duży spadek - rok wcześniej zajmował 5. miejsce.

[polecane]17770611, 18741753, 5416224, 18378777, 16846593, 18934519[/polecane]

Prezydent Roman Ciepiela zaznacza, że trudno na gorąco komentować wyniki rankingu. Podkreśla jednak, że wpływ na pozycję Tarnowa mogło mieć m.in. to, że w 2017 i 2018 r. nie podnoszono podatku za nieruchomości.