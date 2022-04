Kulicze, zefirki i pisanki. Wielkanoc prawosławna 2022, potrawy i zwyczaje. Kiedy wypadają prawosławne święta wielkanocne?

Wielkanoc prawosławna: co włożyć do koszyczka ze święconką?

Wielkanoc prawosławna – kiedy wypada?

W Wielki Piątek wierni zachowują post. Święcenie pokarmów zaczyna się w Wielką Sobotę wieczorem i trwa nawet do rana. W noc z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną odprawiana jest Jutrznia paschalna.

Tradycja Wielkiego Postu

- Dziś takiego rygoru już nie widać. Pozostały jednak tradycyjne zupy postne. Najpopularniejsza to barszcz prosty, gotowany nie na mięsnym, ale wyłącznie warzywnym wywarze, niczym nie jest zaprawiany, bez dodatku tłuszczu. Typowo postną zupą jest też gryczana, gotowana z kaszy gryczanej i ziemniaków, z dodatkiem co najwyżej zieleniny.

Babka wielkanocna to królowa świątecznego stołu. Jak zrobić ciasto drożdżowe?

Wielkanoc prawosławna: co włożyć do koszyczka ze święconką?

Główne uroczystości związane ze świętem Wielkiej Nocy rozpoczną się w sobotę w nocy. Wierni spotkają się na Jutrzni paschalnej. Na Ukrainie święconka jest błogosławiona aż do niedzieli wielkanocnej i od razu może być spożywana na uroczystym śniadaniu (oznacza to, że pokarmy można święcić aż do poranka niedzieli wielkanocnej). Zawartość koszyczka wielkanocnego jest niemal taka sama jak w polskiej tradycji. Jednak często zdarza się, że święci się całe kostki masła, cały korzeń chrzanu i ocet.