The Kelly Family w Polsce 2020 [koncert, bilety]

Słynna grupa The Kelly Family wraca do Polski. Zespół świętuje w tym roku 25-lecie albumu "Over the Hump”. Z tej okazji 14 lutego 2020 roku zagra koncert w Tauron Arenie Kraków. Bilety są już w sprzedaży. Ciąg dalszy artykułu poniżej.