Kultowe przedmioty z lat 90. Co nas kręciło u schyłku XX wieku? Piękne wspomnienia

Lata 90. XX wieku to dekada pełna dynamicznych zmian. Zaczynają się jeszcze bardzo siermiężnie. Są ogromnie trudne. Najlepiej opowiada o tym pierwsza polska opera mydlana emitowana w telewizji na przełomie lat 80. i 90. Przed telewizorami potrafiła skupić nawet16 mln widzów (pierwszy mecz reprezentacji Polski na Euro 2016 obejrzało 11 mln osób!)

I w tych trudnych pierwszych latach 90. - tak jak widać to w serialu "W labiryncie" - z trudem wyjeżdżamy za granicę, a jak już wyjeżdżamy, to oczywiście wracamy obładowani towarami w bajecznie kolorowych opakowaniach przyprawiających o zawrót głowy. Z tego oczarowania ich urodą rodzą się nie do pojęcia dziś kolekcje np. kolorowych... kartek do segregatorów.