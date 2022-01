Kuria na zdalnym ze względu na rozpędzoną pandemię. A czy będzie dyspensa dla wiernych?

Kanclerz kurii zawiadamia w najnowszym komunikacie: "Pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji zainteresowanych stron, choć co do zasady obsługiwanie wszelkich spraw odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów oraz adresy email dostępne są na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej www.diecezja.pl oraz pod numerem telefonu 12 62 88 100. Praca Sądu Metropolitalnego pozostaje bez zmian. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do ograniczeń wynikających z nadzwyczajnych okoliczności" - pisze też ks. Grzegorz Kotala, kanclerz Kurii.

Na nasze pytanie o ewentualną nową dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa w mszy św. rzecznik prasowy krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski odpowiada, że nie jest to obecnie rozważane.

- Jesteśmy teraz w całkiem innej sytuacji niż wcześniej w pandemii, kiedy była ogłaszana dyspensa - tłumaczy ks. Michalczewski. - Dawniej były limity w kościołach i mieliśmy obawę, że wierni, którzy systematycznie uczestniczą w mszy, po prostu się do kościołów nie zmieszczą. Ta dyspensa była też po to, żeby było bezpiecznie, żeby ludzie się nie gromadzili. A dzisiaj i limity są inne, i ludzie są zaszczepieni (większość wiernych w kościołach, zwłaszcza seniorów, jest zaszczepiona), mamy maseczki, dezynfekcję, w części kościołów wprowadzonych zostało więcej mszy, dzięki czemu jest w nich luźniej na poszczególnych mszach.