Kurów. Siedem koni nadal w rękach złodziei, ale jest nowy trop

W nocy z 16 na 17 sierpnia z Kurowa k/ Nowego Sącza skradziono 7 koni- 3 kare, 2 siwe i dwa kasztany. Kasztany to zimnokrwista klacz ze źrebakiem, pozostałe to klacze rasy śląskiej. Konie zostały wyprowadzone z pastwiska do głównej drogi i zapakowane do samochodu. Każdy kto ma jakiekolwiek informacje proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji.