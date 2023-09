KW Nowa Lewica zarejestrował swoją listę kandydatów do Sejmu w okręgu. Jedynką twarz sądeckiego KOD-u Edward Ucherski

Komitet Wyborczy Nowa Lewica to koalicja pięciu ugrupowań: Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy i Socjaldemokracja Polska. Pierwsze miejsce na liście kandydatów do Sejmu w okręgu nr 14 postanowiono dać osobie, która nie jest członkiem żadnego z tych ugrupowań.

- Propozycja startu w wyborach parlamentarnych i to z pierwszego miejsca była dla mnie z jednej strony zaskoczeniem a z drugiej było to miłe uczucie. Poczułem, że moja działalność w KOD-ie, organizowanie i uczestnictwo w wielu protestach na terenie Nowego Sącza, zostało docenione – mówi Edward Ucherski, który na czas kampanii wyborczej zawiesił swoją funkcję przewodniczącego Sądeckiej Grupy Lokalnej Komitetu Obrony Demokracji. Podkreśla, że jego poglądy na wiele tematów są zbieżne z tym, co prezentuje Lewica. Dlatego też podejmuje się wyzwania. - Mam nadzieję, że spłacę kredyt zaufania, a Lewica wywalczy jeden mandat.