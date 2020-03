Kwarantanna nie ugasi epidemii koronawirusa? "To kupowanie czasu". Co mówi WHO? FABRICE COFFRINI/AFP/East News

Kwarantanna i obostrzenia w życiu codziennym ludzi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie nie wystarczy by powstrzymać epidemię koronawirusa? Jak mówi WHO kwarantanna to "kupowanie czasu", ale czas izolacji powinien być czasem na wykrycia koronawirusa i zaatakowanie go. Co jeszcze w związku z koronawirusem zaleca Światowa Organizacja Zdrowia?