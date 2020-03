Kwarantanna w Krynicy - Zdroju. "Czekamy w napięciu"

O tym, że sanatorium może zostać objęte kwarantanną pensjonariusze dowiedzieli się w sobotę 21 marca. - Dyrekcja szpitala wydała komunikat, z którego wynikało, że pięć osób było objętych badaniem na obecność koronawirusa, a u jednej z nich wynik jest pozytywny - opowiada nam kuracjuszka. Z tego powodu odwołano wszystkie zabiegi, a pensjonariusze uzyskali zapewnienie, że jeżeli informacja się nie potwierdzi, będą mogli wracać do domów.

Dziś (23 marca), po raz pierwszy przywieziono kuracjuszom śniadanie do pokojów. Jak opowiada nasza rozmówczyni, personel jest zabezpieczony maseczkami i ubraniami ochronnymi, zaś naczynia i sztućce są jednorazowe. - Otrzymaliśmy specjalne worki, do których wrzucamy zużyte naczynia. Następnie wystawiamy je na zewnątrz tak, aby uniknąć dodatkowego kontaktu z personelem - opowiada.

- Pod względem bytowym niczego nam nie brakuje. Mamy do dyspozycji łazienkę, a w pokoju telewizor. Mam nadzieję, że jak się trochę ociepli, będziemy mogli również wyjść na balkon - mówi.

- Wprowadzono zakaz odwiedzin, a także proszono nas, abyśmy bez potrzeby nie opuszczali budynku, zwłaszcza po to, by zrobić zakupy. Do naszej dyspozycji były również płyny dezynfekujące - opowiada.