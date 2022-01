Łabowa. Bryła lodu uszkodziła samochód marki opel zafira. Policja poszukuje świadków zdarzenia Tatiana Biela

Ktokolwiek widział zdarzenie, jest proszony o kontakt z policją KM Policji Nowy Sącz

Referat ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie zdarzenia drogowego, do którego doszło 20 stycznia, około godziny 12.55, w Łabowej. - Wówczas to z pojazdu ciężarowego, który jechał w stronę Krynicy-Zdroju, spadła bryła lodu i uderzyła w jadący z naprzeciwka samochód marki Opel Zafira, doprowadzając do jego uszkodzenia - wyjaśnia Aneta Izworska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.