Łącka śliwowica stanie się w końcu legalna? Jest projekt ustawy

Najnowszy sondaż. Wynik wyborów jest już przesądzony?

W Małopolsce PiS rośnie w siłę jeszcze bardziej niż w skali kraju - teraz na partię rządzącą chce głosować aż 58,8 proc. Małopolan, miesiąc temu było to 53 proc. Znacząco traci za to Koalicja Obywatelska - poparcie dla opozycyjnego bloku spadło w ciągu kilku tygodni z 27 do 22,2 ...