Lato 2019 nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa! Z czym Internautom kojarzy się lato? Leżing, smażing i all inclusive. Zobacz MEMY

Lato 2019 MEMY

21 czerwca 2019 rozpoczęło się astronomiczne lato, które potrwa jeszcze niespełna miesiąc. W lepszym wykorzystaniu tych ostatnich letnich dni pozwoli fala upałów, która będzie nam towarzyszyła w tym tygodniu. To także świetna okazja na skomentowanie tego, co dzieje się w pogodzie za pomocą śmiesznych memów i obrazków. Lato to pora roku, co do której opinie są podzielone - część z nas uważa ją za najlepszy okres w roku, z kolei inni - szczerze nienawidzą.

Spostrzeżenia obu stron są świetną bazą do tworzenia żartów i memów, które zebraliśmy dla Was w galerii.