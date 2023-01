Łazienki Borowinowe w Krynicy-Zdroju to kolejna perełka, która nie może doczekać się remontu. Zabytek zaczyna straszyć wyglądem. ZDJĘCIA

Zabytkowe ruiny w Krynicy-Zdroju

Turyści martwili się, że kolejny obiekt zacznie popadać w ruinę i w końcu zakończy swój żywot. Spółka Krynica-Żegiestów, do której wspomniany budynek należy zaznaczyła, że obiekt ma się dobrze i nie zagraża turystom i kuracjuszom, ale wymaga remontu. - Takie zadanie ujęte w planie remontów Spółki - czytamy w odpowiedzi na nasze pytanie. Chwilę przed Krynica Forum udało się część budynku zabezpieczyć doraźnie.

Krynica-Zdrój to perła wśród uzdrowisk, niegdyś najsłynniejsze uzdrowisko, które odwiedzały elity. Czasy się zmieniły, a kurort nadal radzi sobie dobrze i nie narzeka na brak turystów. Niektóre obiekty, dobrze znane i charakterystyczne, szczególnie przy deptaku cierpią z powodu upływającego czasu, inne mają się wspaniale, bo zyskują drugie życie. Nie wszystkie perełki mają tyle szczęścia. Jeszcze w minione wakacje Nowy Dom Zdrojowy zaczął sypać się i to dosłownie. Na czas sezonu turystycznego przejście pod obiektem w jednej części zostało wyłączone z użytkowanie ze względów bezpieczeństwa.

Okazuje się, że Spółka także od wielu lat stara się o pozyskanie środków, i to nie małych na remont "domu Kiepury".

Sanatorium Kiepury to najsłynniejszy budynek w Krynicy-Zdroju Joanna Mrozek

Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem tęsknią za latami świetności, pamiętają Jana Kiepurę. Mija prawie 90 lat, a zabytkowy budynek coraz głośniej domaga się remontu. Ten jest bardzo kosztowny. W tym przypadku także otrzymaliśmy niekonkretną odpowiedź, że remont jest zawarty w planie wieloletnim Spółki.

Marmurowe podłogi i ściany zachowały się z lat 30. XXw. Joanna Mrozek

Tynk zaczyna odpadać, dlatego budynek został zabezpieczony siatkami. Joanna Mrozek

Co to oznacza w praktyce? Okazuje się, że niełatwe zadanie czeka Spółkę, która zarządza głównie obiektami zabytkowymi. To dodatkowe procedury i ogromne koszty, których Spółka bez dofinansowanie nie udźwignie. Także jako duże przedsiębiorstwo ma zamkniętych wiele ścieżek zdobywania zewnętrznych funduszy.